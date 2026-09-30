Martine van Os stopt 'binnenkort' met Tijd voor MAX

Martine van Os stopt "binnenkort" met het presenteren van Tijd voor MAX. "Ik ben 69 en wil graag nieuwe dingen doen, dus dan is het het moment", vertelt Van Os, die het programma sinds 2008 presenteert, in een interview met Nouveau.

Van Os maakte vorig jaar al bekend te stoppen met We zijn er bijna!. Marlijn Weerdenburg nam de presentatie van dat programma van haar over. Ook Tijd voor MAX wilde Van Os niet langer dagelijks presenteren. "Twee dagen in de week Tijd voor MAX leek mij daarom fijn, maar bij Omroep MAX willen ze een vast duo. Tja, en dan valt daar dus binnenkort ook het doek voor mij en stopt alles ineens."

De presentatrice wil zich onder meer weer op acteren richten en zegt bezig te zijn met het ontwikkelen van series. "Dat vergt een lange adem en het is bloedspannend, want het kan natuurlijk mislukken. Er staat nog niets vast en ik vind het allemaal heel opwindend, maar ik kan er ook van in de war raken, want alles staat op losse schroeven."

Een woordvoerder van Omroep MAX kan nog niet zeggen wanneer Van Os voor het laatst te zien is in Tijd voor MAX en wie haar opvolgt. Dat wordt op een later moment bekendgemaakt.