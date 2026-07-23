Marvel bevestigt plannen voor Miles Morales als Spider-Man in MCU

Marvel-baas Kevin Feige zegt dat er plannen zijn om Miles Morales, een alternatieve Spider-Man, in het filmuniversum van de studio te laten debuteren. Nu is de superheld van Puerto-Ricaanse komaf enkel te zien in de animatiefilmreeks Into the Spider-Verse van Sony Pictures, maar volgens Feige is ook een liveaction-rol in de toekomst een optie.

"Er zijn zeker plannen", zegt Feige tegen het Chinese Watching Hollywood over een liveaction-versie van Miles Morales in het MCU, het filmuniversum van de superheldenfilms van Marvel. In de stripboeken is Miles een jongen die, net als de originele Spider-Man Peter Parker, wordt gebeten door een radioactieve spin en daarna bovenmenselijke krachten krijgt. De eerste comic met Miles in de hoofdrol verscheen in 2011. "De liveactionfilms van Spider-Man hebben een doel: Miles laten meespelen zodra de Spider-Verse-serie eindigt", zegt de studiobaas.

Miles maakte in 2018 zijn debuut op het witte doek in de animatiefilm Spider-Man: Into the Spider-Verse. In 2023 kwam het vervolg Across the Spider-Verse uit. Het derde en laatste deel uit de reeks, Beyond the Spider-Verse, moet in juni volgend jaar verschijnen. Volgende week gaat de nieuwste liveaction-film van de 'normale' Spider-Man met Tom Holland in de hoofdrol in première.