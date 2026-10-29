Marvel typeert overleden Patrick Stewart als 'echte heer'

Marvel Studios heeft met verdriet kennisgenomen van het overlijden van Patrick Stewart. In een bericht op sociale media meldt de filmstudio dat de Brit, die jarenlang de rol van Professor X speelde, "een echte heer" was.

"Patrick bracht professor Charles Xavier met buitengewone gratie, intelligentie en menselijkheid tot leven en bepaalde daarmee het personage voor generaties fans, van X-Men tot Logan en Avengers: Doomsday", staat in de verklaring. "Hij was een uniek talent, een gulle collega om mee samen te werken en een echte heer."

"Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Sunny, zijn kinderen, zijn vrienden en de talloze fans over de hele wereld wier leven hij met zijn kunst heeft geraakt", zo besluit Marvel.