Marvel bekijkt momenteel de mogelijkheden om rondom de nieuwe film Avengers: Doomsday stil te staan bij het overlijden van Patrick Stewart. De acteur, die op 8 oktober op 86-jarige leeftijd overleed, is in de superheldenfilm te zien als Professor X.

"De opnames zitten er al lang op en hij heeft geweldig werk voor ons geleverd", zegt Marvelbaas Kevin Feige over Stewart tegen Entertainment Weekly. "We kijken nu hoe we iets kunnen opzetten dat onze vriend eert en respecteert."

Feige deelt ook hoe de laatste dag van Stewart op de set van Doomsday verliep. "Hij stond op en gaf een speech voor de crew. We wisten niet per se dat het zijn laatste dag op de set zou zijn, maar hij liet ons min of meer doorschemeren dat hij dacht dat het wel zo was."

Regisseur Anthony Russo, die de film samen met zijn broer Joe regisseerde, vond het knap dat Stewart met zijn broze gezondheid zijn werk nog gedaan kreeg. "Het was duidelijk dat hij met zijn gezondheid worstelde. Maar hij heeft zo hard gewerkt om een geweldige prestatie en uitstraling neer te zetten", herinnert de filmmaker zich. "Het feit dat hij zich erdoorheen heeft geslagen en zo'n prestatie heeft neergezet in die film, en de ervaring die hij ons allemaal heeft bezorgd, maakte het zeer emotioneel."