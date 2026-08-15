Mason Thames staat ervoor open om opnieuw samen met zijn vriendin Mckenna Grace in een film te spelen. De twee zijn momenteel samen te zien in Nimrods en speelden eerder in Regretting You. Een derde gezamenlijk project moet volgens de 19-jarige acteur wel bijzonder zijn.

"Als we ooit weer samen aan een project zouden werken, moet het wel heel speciaal en te gek zijn", zegt Thames tegen People. "Dus zodra die kans zich voordoet, grijpen we die met beide handen aan." Thames en de 20-jarige Grace spelen in beide films ook elkaars geliefden.

Nimrods was de eerste film die het stel samen opnam, hoewel Regretting You eerder verscheen. De film is geïnspireerd op de carrière van Green Day. Thames speelt een jonge muzikant wiens band de kans krijgt om in het voorprogramma van de punkrockband te spelen.