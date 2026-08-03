Massive Attack noemt arrestatie in Singapore 'surreële ervaring'

De Britse band Massive Attack is "verrast en teleurgesteld" dat de bandleden na een optreden in Singapore eind vorige maand werden aangehouden en ondervraagd door de politie. Op Instagram reageerde de band voor het eerst op het incident.

De groep schreef ook dat hotelkamers werden doorzocht en paspoorten tijdelijk in beslag genomen. Naar eigen zeggen hadden ze zich niet kunnen voorstellen dat met "slechts het omhooghouden van een vlag van een soevereine staat de wet zou worden overtreden".

De bandleden hielden tijdens het optreden op 29 juli een Palestijnse vlag omhoog en riepen "free Palestine". Een deel van het publiek zou hebben meegedaan met de uitroep. De mannen kregen later een inreisverbod voor Singapore.

Achteraf gezien zijn de leden "trots op dit spontane gebaar" samen met fans in Singapore. Hoewel Massive Attack het inreisverbod niet direct noemt, beschrijven de mannen het als een "surreële ervaring". In het bericht wordt ook verwezen naar het Verenigd Koninkrijk, waar "vreedzame demonstranten" onder terrorismewetten worden gearresteerd voor het demonstreren tegen genocide. Frontman Robert Del Naja werd eerder dit jaar gearresteerd bij een demonstratie van de groepering Palestine Action, die door de Britse regering op een lijst met terroristische organisaties was geplaatst.