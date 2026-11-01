De cast van Matilda uit 1996 is na jaren weer bijeengekomen om het dertigjarig bestaan van de film te vieren. Onder anderen Danny DeVito, Mara Wilson, Pam Ferris en Kiami Davael waren aanwezig bij een speciale vertoning in de Royal Albert Hall in Londen. Dat meldt het entertainmentblad People.

DeVito, die zowel de vader van Matilda speelde als de film regisseerde, verzorgde tijdens het evenement de livevertelling. Vlak voordat de film begon, kondigde hij aan dat hij een "bijzondere verrassing" voor het publiek had. Hierna nodigde hij Wilson, die de titelrol vertolkte, uit op het podium. Ook Pam Ferris (Miss Trunchbull), Kiami Davael (Lavender), Jacqueline Steiger (Amanda Thripp) en Kira Spencer Hesser (Hortensia) voegden zich bij hen.

Na afloop deelde Wilson op sociale media beelden van de castreünie. "Wat een genot om dit te vieren met mensen die zoveel voor me betekenen, met wie ik zoveel prachtige herinneringen deel", aldus de Amerikaanse actrice.

Matilda is gebaseerd op het gelijknamige kinderboek van Roald Dahl. De film volgt een hoogbegaafd meisje met speciale krachten.