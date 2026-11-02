Matt Damon en David Letterman hebben een kleine gastrol in het vierde seizoen van de serie The Gilded Age. De acteur en de presentator zijn te zien in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Dat meldt onder meer het vakblad Deadline.

De twee zijn enkele seconden in beeld als ze samen een straat oversteken in New York. Ze dragen kostuums die passen bij de tijd waarin de serie zich afspeelt. Het verhaal speelt zich af in New York aan het einde van de negentiende eeuw. Damon is vrijwel onherkenbaar met bakkebaarden en een grijze snor, terwijl de presentator te zien is met zijn gebruikelijke volle baard. Beide mannen hebben geen tekst en verschijnen later niet opnieuw in de aflevering.

Het vierde seizoen van The Gilded Age ging zondag in première en bestaat uit acht afleveringen.