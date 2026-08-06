Acteur Matthew McConaughey heeft een ontmoeting gehad met paus Leo. Zijn vrouw Camila deelt op Instagram een foto waarop McConaughey de paus breedlachend de hand schudt in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad.

"Wat een eer en zegen was het om dit moment te mogen delen met mijn naaste familie, die helemaal uit Brazilië was gekomen", deelt het Amerikaans-Braziliaanse model met haar volgers. Ook schrijft ze over haar katholieke opvoeding van "geloof, hoop en gebed". "Vandaag was een viering daarvan!"

De 56-jarige McConaughey is onder meer bekend van de film Dazed and Confused uit 1993. De Amerikaanse acteur nam in 2014 een Oscar in ontvangst voor zijn rol in de film Dallas Buyers Club.