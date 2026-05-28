Matthijs van Nieuwkerk kon aanbod Shirma Rouse niet weerstaan

Matthijs van Nieuwkerk had het "zonder tv enorm naar zijn zin", maar een vraag van Shirma Rouse om mee te werken aan een muziekprogramma over Aretha Franklin kon hij niet weerstaan. De presentator hoefde er niet lang over na te denken, schrijft hij op Substack over zijn keuze om een terugkeer op televisie te maken.

"Of ik dit samen met haar zou willen maken? De seconden die ik nadacht waren mijn reserves om weer iets voor de televisie te gaan doen", aldus Van Nieuwkerk. Volgens hem was dit "iets bijzonders. En zeer overzichtelijk. En klonk de muziek van Aretha niet vijftien jaar lang als het publiek de studio van DWDD binnenkwam? En bovenal, de geweldige Shirma… Ik kan haar niks weigeren."

Rouse kwam vorig jaar september met het idee voor de serie na een van Van Nieuwkerks theaterconcerten. De twee gaan samen op reis naar de Verenigde Staten en bezoeken plekken die een belangrijke rol speelden in het leven van Franklin. Volgens Van Nieuwkerk weet Rouse "bijna alles" van de in 2018 overleden soulzangeres en is er "geen betere reisleider". Hij noemt de serie "een erg goed idee".

Van Nieuwkerk hoopt onder meer Carole King, de schrijfster achter het nummer Natural Woman, te treffen in de VS. "We zien wel. Shirma zal praten en zingen en ik ben in de buurt. Ik zit op de eerste rij. Ik verheug me er erg op." Het programma wordt in het najaar bij SBS6 uitgezonden.