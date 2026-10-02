De Zweedse songwriter en producer Max Martin en de Canadese schrijver en producent David West Read zijn op 7 oktober in Utrecht aanwezig bij de première van de musical & Juliet. Dat maakte producent Stage Entertainment vrijdag bekend. De twee zijn de creatieve krachten achter de internationale musical, die is gebaseerd op de wereldhits van Max Martin.

De 55-jarige Martin Karl Sandberg, zoals Max Martin officieel heet, is een van de succesvolste songwriters en producers ter wereld. Hij maakte hits voor onder anderen Britney Spears, Backstreet Boys, *NSYNC, Katy Perry, Justin Timberlake, Ariana Grande en The Weeknd. Hun muziek is terug te horen in de musical, die het klassieke liefdesverhaal van Romeo en Julia een moderne twist geeft. De Zweedse producer geeft maar zeer selectief media-optredens, wat zijn komst naar Nederland bijzonder maakt.

Read is naast zijn werk voor & Juliet het bekendst van de tv-serie Schitt's Creek, waarvoor hij bijna een kwart van de afleveringen schreef. Hij won met zijn schrijfwerk voor de serie onder meer een Emmy Award en een Golden Globe.

De Nederlandse versie van & Juliet gaat op woensdag 7 oktober in première in het Beatrix Theater in Utrecht. De oorspronkelijke Britse versie ging in 2019 in première in Londen, waarna de Broadway-opening in New York in 2022 volgde. De hoofdrollen worden in de Nederlandse versie gespeeld door Teddy Vermeer, Levi van Kempen en Dave Rijnders.