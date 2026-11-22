Koning Máxima heeft zaterdag samen met haar moeder María del Carmen Cerruti een tentoonstelling bezocht in Buenos Aires. Dat melden verschillende lokale media, waaronder Ciudad Magazine. De twee bezochten een expositie gewijd aan de Mafalda, het personage van de Argentijnse cartoonist en striptekenaar Quino.

Máxima en haar moeder gingen samen naar het cultureel centrum Centro Cultural Recoleta in de geboortestad van de koningin. Volgens het blad uitte Máxima tegen de medewerkers haar enthousiasme over de tentoonstelling, die speciaal werd ontworpen om zintuigen te prikkelen met interactieve elementen. De koningin noemde de ervaring "geweldig" en benadrukte de internationale kwaliteit ervan.

Volgens lokale media kochten Máxima en haar moeder zelf hun kaartjes. Voor hun vertrek brachten ze ook nog een bezoek aan de cadeauwinkel. Daar kocht Máxima verschillende souvenirs die gebaseerd waren op de beroemde stripfiguren van Quino.

Het is de eerste keer dat Máxima in het openbaar met haar moeder verschijnt sinds de koningin in mei bekendmaakte dat Cerruti lijdt aan dementie.