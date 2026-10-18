McCartney maakt zich zorgen om lengteverschil in Beatles-films

Paul McCartney heeft regisseur Sam Mendes gevraagd rekening te houden met het lengteverschil tussen de acteurs in de aankomende Beatles-films. In de podcast Good Hang van Amy Poehler vertelde de muzikant dat hij zich zorgen maakte omdat Paul Mescal, die hem speelt, een stuk kleiner is.

"Ja, en raad eens? Hij is kleiner dan de man die John Lennon speelt", zei de 84-jarige McCartney tegen Poehler. "Ik hoorde dat Sam Mendes de film maakt. Ik zei: 'Sam, ik moet je maar één ding zeggen. Paul is een stuk kleiner.'"

McCartney vertelde dat zijn zorgen toenamen toen hij in augustus een foto zag waarop de acteurs de bekende albumhoes van Abbey Road uit 1969 nabootsten. Mescal leek daarop volgens de muzikant aanzienlijk kleiner dan Harris Dickinson, die Lennon vertolkt. "Dus ik stuurde hem een berichtje: 'Sam! Kleiner? Doe dit niet! Je had gezegd dat je dit niet zou doen'", vertelde McCartney. Mendes stelde hem gerust en zei dat het verschil door de paslengte kwam. Hij stuurde de muzikant daarna nog een andere foto waarop de acteurs even groot leken.

Mendes maakt vier films over The Beatles, waarbij iedere film het verhaal vertelt vanuit het perspectief van een ander bandlid. Naast Mescal en Dickinson maken ook Barry Keoghan (Ringo Starr) en Joseph Quinn (George Harrison) deel uit van de cast.