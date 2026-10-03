Paul McCartney heeft zelf aan Taylor Swift voorgesteld om tijdens haar bruiloft met Travis Kelce samen het Beatlesnummer I Want to Hold Your Hand te zingen. Dat vertelde de 84-jarige muzikant vrijdag in Jimmy Kimmel Live!.

McCartney trad in juli op tijdens de strikt besloten bruiloft van Swift en Kelce in Madison Square Garden in New York. Hij zong daar I Want to Hold Your Hand, de Beatles-hit uit de jaren zestig. "Ik zei: je moet meezingen en je moet het voor je man zingen", vertelde McCartney over zijn voorstel aan Swift.

Of Swift daadwerkelijk met McCartney heeft meegezongen, vertelde hij niet.

McCartney sprak eerder dit jaar nog over de overeenkomsten tussen de enorme populariteit van Swift en de Beatlemania die hij zelf in de jaren zestig meemaakte. Hij zei toen dat Swift wat hem betreft geen advies nodig heeft. "Als ze erom zou vragen, zou ik het zeker geven."