Het Commissariaat voor de Media is van plan om Ongehoord Nederland een nieuwe sanctie op te leggen. Dat heeft een woordvoerder van de mediawaakhond aan het ANP gemeld. De sanctie volgt op het onderzoeksrapport dat het Commissariaat heeft opgesteld naar een onlineprogramma van de omroep. ON!-directeur Peter Vlemmix zei recent in een eigen uitzending dat de sanctie te maken heeft met het fragment waarin oud-hoofdredacteur Joost Niemöller een toespraak van Hitler becommentarieert.

De mediawaakhond heeft omroep ON! geïnformeerd over het voornemen weer een sanctie op te leggen. Totdat de omroep op dit voornemen heeft gereageerd, doet het CvdM verder geen mededelingen over de aard en de onderbouwing van de voorgenomen sanctie.

Het Commissariaat voor de Media legde ON! in oktober 2025 ook al een sanctie op, toen omdat de omroep volgens de waakhond de Mediawet had overtreden. ON! kreeg toen een boete van 40.000 euro, onder meer om de werkzaamheden van toenmalig presentator Tom de Nooijer, die ook werkzaam als raadslid in Oldebroek was. Hierdoor zou volgens de mediawaakhond sprake zijn van (de schijn van) belangenverstrengeling. Eerder dat jaar sprak het CvdM de omroep aan op het feit dat ON! geen maatregelen nam tegen presentator Raisa Blommestijn nadat zij was veroordeeld voor groepsbelediging en smaad.

Nepnieuws

Mediaminister Rianne Letschert liet vorige maand weten dat zij van plan is de erkenning van de aspirant-omroep in te trekken. De bewindsvrouw nam dit besluit nadat het Commissariaat voor de Media in een brief aangaf dat dit mogelijk was na het onlineprogramma waarin goedkeurend over Hitler werd gesproken. Mede naar aanleiding van dat fragment vroeg de NPO de minister ook de licentie in te trekken.

Volgens de minister is het besluit niet genomen op basis van de inhoud van wat ON! maakte, maar omdat de omroep heeft aangetoond de interne organisatie niet op orde te hebben. ON! kwam de afgelopen jaren vaak in opspraak, onder meer vanwege racisme in uitzendingen of het verkondigen van nepnieuws of complottheorieën.