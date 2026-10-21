Meer baby's in VS krijgen namen uit The Odyssey en Heated Rivalry

Namen die te maken hebben met populaire films en series, zoals The Odyssey, Heated Rivalry en Yellowstone, zijn het afgelopen jaar vaker gegeven aan Amerikaanse baby's. Dat constateert NBC News na een analyse van data van BabyCenter, een online mediabedrijf dat al twintig jaar de babynamen in de VS bijhoudt.

Zo komen namen uit de Griekse mythologie vaker voor dan normaal het geval is. Volgens BabyCenter komt dit door de populariteit van de film The Odyssey. De naam van titelpersonage Odysseus is liefst 1456 plaatsen gestegen. Ook jongensnamen als Atlas, Orion en Troy, Ares en Perseus zijn vaker gegeven.

Ook opvallend zijn namen uit populaire ijshockeyseries als Off-Campus en Heated Rivalry. De namen Garrett, Allie, Beau en Jules - allemaal personages uit Off-Campus - zijn opvallend gestegen in de lijst. De naam Ilya, een van de twee hoofdpersonages uit Heated Rivalry, steeg meer dan 6000 plekken in de lijst met meest gegeven namen.

BabyCenter baseert zich op data van meer dan 350.000 baby's die tussen 1 januari en 5 oktober zijn geboren. De meest voorkomende namen zijn, net als afgelopen jaar, Olivia en Noah. De meest voorkomende beginletter is bij de mannen J (14 procent van alle namen) en bij de vrouwen E (15 procent).