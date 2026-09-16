Meer voorprogramma's Ed Sheeran spreken zich uit over Macklemore

Nog meer artiesten hebben zich uitgesproken over het weren van de Amerikaanse rapper Macklemore uit de tour van Ed Sheeran. De rapper, die in het voorprogramma van Sheeran stond, werd van de tour gehaald vanwege pro-Palestijnse uitspraken tijdens een optreden. Daarop trokken ook andere artiesten zich uit solidariteit terug als voorprogramma van de Britse zanger.

Onder anderen Myles Smith spreekt zich uit over de situatie. De Britse zanger speelde eerder in het voorprogramma van de Loop-tour van Sheeran maar is daar momenteel geen onderdeel meer van. "Ed is hier niet het slachtoffer. Dat zijn de Palestijnen. Maar begrijp het niet verkeerd: Ed is ook niet de dader", schrijft Smith in een lang bericht op Instagram.

"Ik moet duidelijk zijn over Ed. Hij is mijn vriend. Een echte. Geen druk, trend of krantenkop zal ervoor zorgen dat ik hem de rug toekeer of in de kou laat staan", schrijft Smith verder. "De persoon die nu online wordt platgeslagen is iemand die achter de schermen meer tijd, zorg en geld heeft gestoken in de wereld beter maken dan de meesten ooit zullen weten."

"Het steunen van Palestijnse levens, veiligheid en vrijheid vereist niet dat ik iemand verraad van wie ik weet dat het een goed mens is", vervolgt de zanger. Hij stelt ook dat het niet zou moeten gaan om artiesten, maar om de mensen met daadwerkelijke macht.

De Ierse band Biird reageerde ook op Instagram om opheldering te geven. "Onze tijd op de Loop-tour zit erop. Onze laatste show was in het stadion waar we getuige waren van de toespraak van Macklemore. We staan achter elk woord dat hij zei", schreef de band. "Wij steunen de bevolking van Palestina en de artiesten die het moeilijke besluit hebben genomen om niet mee te doen aan de tour."