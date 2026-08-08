Meghan en prins Harry hebben vrijdagavond in Canada een feest bijgewoond ter gelegenheid van het veertigjarige bestaan van de David Foster Foundation. Dat meldt onder meer People. De stichting van de muziekproducent richt zich op gezinnen met kinderen die een orgaantransplantatie moeten ondergaan.

Het stel woonde de jubileumviering bij in Victoria. Volgens het Amerikaanse blad droeg Meghan voor de gelegenheid de diamanten met saffieren oorbellen van haar overleden schoonmoeder prinses Diana. Daarbij koos ze voor een jurk van de Canadese ontwerper Greta Constantine. Harry verscheen in een zwarte smoking.

Na aankomst poseerden Harry en Meghan voor de camera's met Foster en zijn vrouw Katharine McPhee. Onder de aanwezigen waren ook de zangers Adam Levine en Josh Groban.

Foster en het paar zijn al jarenlang bevriend. In 2019 hielp de muziekproducent Harry en Meghan aan een woning in Canada nadat ze hun taken als werkende leden van het Britse koningshuis hadden neergelegd.