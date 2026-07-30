Meghan prijst film over padvindsters in Los Angeles

Meghan, de hertogin van Sussex, heeft in Los Angeles een speciale vertoning bezocht van de documentaire Cookie Queens. Dat meldt onder meer The Hollywood Reporter. De 44-jarige Meghan en haar man prins Harry zijn beiden als uitvoerend producent betrokken bij het project.

Meghan en Harry werkten mee aan de titel via hun productiebedrijf Archewell Productions. De film vertelt het verhaal van vier jonge padvindsters die koekjes verkopen en richt zich op alle druk en spanningen die daar voor hen bij komen kijken. Na de vertoning van de film in The Grove nam de vrouw van prins Harry deel aan een vraag- en antwoordsessie over het project. "Het is zo'n briljante weergave van de Amerikaanse cultuur en de wereldwijde traditie van de 'Girl Scouts'", liet Meghan weten.

Volgens Meghan was na alle vertoningen tot nu toe "geen droog oog meer in de zaal" te bekennen. "Ik herken mezelf in al die verschillende ouders in de film, die alles voor hun kind over hebben, en het is echt een prachtig verhaal."

Harry

Ook sprak de hertogin haar bewondering uit voor de vastberadenheid van de jonge padvindsters, waarna ze verwees naar advies dat ze in het verleden van Harry kreeg. "Ik herinner me dat hij op hele moeilijke dagen zei: 'Zelfs als er een storm woedt, schijnt de zon altijd boven die storm uit'", sprak ze het publiek toe.

Cookie Queens ging eerder dit jaar in première op het Sundance Film Festival. De film won daar een publieksprijs.