MeisjeDjamila brengt derde boek uit bij eigen uitgeverij

Djamila Verhoef, beter bekend als youtuber MeisjeDjamila, brengt op 17 november haar derde boek Mila en de slimme smaragd uit bij haar eigen uitgeverij Somnia. Dat maakte Overamstel Uitgevers, waar Somnia onderdeel van uitmaakt, donderdag bekend.

"Het is tijd om zelf aan het roer te staan van een eigen uitgeverij", schrijft Verhoef. "Door het oprichten van deze uitgeverij kan ik meedenken over en werken aan alle facetten van het uitbrengen van een boek. Het is fantastisch om onderdeel uit te maken van de boekenwereld", aldus de schrijfster en actrice.

Het eerste boek Mila en de magische dromenvanger verscheen in 2024 en was een succes. Het boek stond meer dan een half jaar genoteerd in de Bestseller 60. Ook haar tweede boek Mila en de gouden toverveer deed het goed. Verhoef schrijft de boeken samen met jeugdboekenschrijfster Daniëlle Bakhuis.