Spice Girl Melanie C vond de dertigste verjaardag van Wannabe een "zeer emotionele dag". Dat vertelde ze volgens de BBC bij de uitreiking van de Silver Clef Awards in Londen. De Britse zangeres herinnerde zich dat het zien van de single in de winkels destijds "zo spannend was, omdat het alles was waar we van droomden".

"We wisten precies wat we wilden bereiken, maar niemand had de omvang van wat we uiteindelijk hebben gedaan kunnen voorzien," zei Melanie Chisholm, zoals Sporty Spice echt heet. "Ons werd verteld dat we het niet konden en niet zouden doen. Maar we hebben het toch gedaan."

Wannabe was woensdag precies dertig jaar oud. De Spice Girls deelden allemaal een bericht op sociale media over het jubileum. In Nederland stond het nummer in 1996 vijftien weken in de hitlijsten, waarvan twee weken op nummer 1.

Chisholm werd bij de prijsuitreiking in Londen geëerd met de prijs voor wereldwijde impact. De awardshow is een jaarlijkse Britse muziekprijsuitreiking en een belangrijk fondsenwervend evenement voor een muziektherapieorganisatie.