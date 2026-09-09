Mensen met een beenprothese kunnen voortaan veilig attracties van De Efteling in, zonder dat ze hun prothese uit hoeven te doen. In het verleden was dat wel een voorwaarde. Dankzij een nieuwe veiligheidsriem, die speciaal voor deze groep is ontworpen, kunnen prothesedragers met hun hulpmiddel in de attracties plaatsnemen.

Deze 'SafeStrap' werd ontworpen in samenwerking met de TU Delft. Het verzoek om een oplossing te verzinnen, kwam van een revalidatiearts met een patiënt met een prothese die enorm van achtbanen houdt. Daarom gingen de TU Delft en patiëntenvereniging KorterMaarKrachtig in gesprek met De Efteling over de mogelijkheden.

De nieuwe veiligheidsriem houdt de beenprothese tijdens de rit op zijn plek. Na verschillende ontwikkel- en testfasen, praktijktesten in de Efteling en een keuringstraject is de SafeStrap nu klaar voor gebruik. De riem is vanaf 1 oktober beschikbaar bij vier attracties van De Efteling: de zweefmolens, Baron 1898, de vrije valtorens van Hooghmoed en de nieuwe attractie Ravenring, die in december de deuren opent.

Met de lancering in de Efteling is de SafeStrap ook wereldwijd beschikbaar voor prothesedragers en attractieparken. Parken die de SafeStrap willen gaan gebruiken, moeten in samenwerking met hun eigen keuringsinstantie het gebruik per attractie laten goedkeuren.