MEROL heeft haar optreden in poppodium Effenaar in Eindhoven vrijdagavond afgezegd. De zangeres laat in een bericht op Instagram weten dat ze donderdag op haar achterhoofd is gevallen tijdens een show in TivoliVredenburg in Utrecht en dat ze een paar dagen rust moet nemen. "Ik vind dat zo jammer want ik had er zo'n zin in maar het is niet anders", deelt ze.

De zangeres, die eigenlijk Merel Baldé heet, spreekt van "een flinke val" van het podium, maar benadrukt dat het "niks ernstigs" is. "Ik heb de show doorgespeeld, maar na afloop i.p.v. signeren toch maar even naar de huisartsenpost gegaan." MEROL laat haar volgers verder weten dat de show van vrijdagavond wordt ingehaald op 16 december.

MEROL is momenteel op clubtour ter promotie van haar album Leve de Feeks. Naast de optredens in Nederland heeft de 35-jarige zangeres nog een reeks voorstellingen in België op de agenda staan.