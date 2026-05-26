Metallica roept fans in Verenigd Koninkrijk op bloed te doneren

De Amerikaanse metalband Metallica roept mensen in aanloop naar de aankomende tour in het Verenigd Koninkrijk op om bloed te doneren. De band werkt samen met de gezondheidsdiensten in Engeland, Wales en Schotland om ervoor te zorgen dat meer mensen bloed en plasma doneren rond de Metallica-concerten.

Metallica geeft eind juni en begin juli een aantal optredens in Glasgow, Cardiff en Londen. Met de samenwerking willen de band en de gezondheidsdiensten aandacht vragen voor de belangrijke rol die donoren spelen voor onder meer traumapatiënten of mensen die een kankerbehandeling ondergaan.

"Wanneer we op tournee gaan, willen we iets teruggeven aan de gemeenschappen die ons verwelkomen", zegt een woordvoerder van Metallica. "Naar elkaar omkijken en mensen steunen die afhankelijk zijn van donorbloed is een simpele daad die een groot verschil kan maken."