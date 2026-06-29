Metallica zorgt met donatie voor 9000 noodmaaltijden

Metallica heeft 20.000 pond gedoneerd aan de Cardiff Foodbank. Met het bedrag worden 9000 maaltijden aangeschaft voor mensen in nood, schrijft de BBC. De Amerikaanse metalband trad zondagavond op in het Principality Stadium.

De donatie kwam vanuit Metallica's liefdadigheidsstichting All Within My Hands. "We ontvingen een e-mail met de tekst 'Dit is geen oplichting, neem contact op met de stichting'," zei Rachel Biggs van de voedselbank tegen de BBC. Twee weken geleden deelde de liefdadigheidsinstelling op sociale media een oproep tot donaties. Ze gaven aan dat ze het magazijn nog nooit zo leeg hadden gezien.

De recente donatie wordt door de voedselbank omschreven als "grootste donatie ooit van een beroemdheid". In 2024 ontvingen ze ook al een donatie van een internationale ster. Taylor Swift doneerde na een optreden in het Principality Stadium in Wales genoeg voor 925 noodvoedselpakketten.