Mia Goth vraagt scheiding aan van Shia LaBeouf

Mia Goth heeft een scheiding aangevraagd van Shia LaBeouf. De 32-jarige actrice noemt "onoverbrugbare verschillen" als reden voor de breuk, melden Amerikaanse media als Page Six en TMZ. Begin dit jaar kwam al naar buiten dat de twee niet meer samen zijn.

Volgens de documenten diende Goth dinsdag de scheidingspapieren in. Als datum waarop het stel uit elkaar ging, wordt 28 juli 2025 genoemd. Volgens TMZ vraagt de actrice ook om het ouderlijk gezag over hun 4-jarige dochter Isabel.

De 39-jarige LaBeouf en Goth hadden sinds 2012 een knipperlichtrelatie en kregen in 2022 een dochter.

LaBeouf kwam eerder dit jaar in het nieuws nadat hij was gearresteerd na een vechtpartij in New Orleans. Hij kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. De afgelopen jaren raakte de acteur vaker in opspraak. Zo beschuldigde zijn ex-vriendin FKA Twigs hem van mishandeling. Die zaak eindigde in een schikking.