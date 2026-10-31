Michael Douglas: het gaat goed met teruggetrokken Jack Nicholson

Het gaat goed met Jack Nicholson, die zich de afgelopen jaren grotendeels uit het openbare leven heeft teruggetrokken. Dat vertelt zijn collega Michael Douglas tijdens een bijeenkomst rond zijn nieuwe memoires One Helluva Ride, meldt Variety.

"Hij werkt niet meer. Het gaat goed met hem. Hij is verdwenen, dat weet ik", zegt de 82-jarige Douglas over Nicholson. "Ik zie hem nog steeds, maar het gaat prima met hem. Hij loopt daar bij zijn huis rond op zijn pantoffels."

Volgens Douglas heeft de 89-jarige acteur zijn rust verdiend. "Hij is een paar jaar ouder dan ik, maar ik begrijp het." Douglas zegt ook dat hij het jammer vindt dat de twee nooit samen in een film hebben gespeeld.

Vijf Oscars

Nicholson was voor het laatst in 2010 op het witte doek te zien, in de film How Do You Know. Hoewel hij nooit officieel zijn pensioen aankondigde, heeft hij sindsdien geen nieuwe filmrollen meer aangenomen. In februari 2025 verscheen hij nog wel bij de viering van het 50-jarig bestaan van Saturday Night Live.

Douglas produceerde in 1975 de film One Flew Over the Cuckoo's Nest, waarin Nicholson de hoofdrol speelde. De film won vijf Oscars, waaronder die voor beste film en beste acteur.