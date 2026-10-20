Michael Douglas kreeg geen toestemming om te sterven in Ant-Man

Michael Douglas wilde dat zijn personage in de Ant-Man-films zou sterven, maar kreeg daarvoor naar eigen zeggen geen toestemming van Marvel Studios. Dat vertelt de 82-jarige acteur in de podcast Happy Sad Confused.

Douglas speelde wetenschapper Hank Pym in Ant-Man uit 2015 en de twee vervolgfilms uit 2018 en 2023. "Ik zou na de tweede al worden vermoord, maar dat lieten ze niet toe", aldus Douglas.

De films werden gemaakt met behulp van een greenscreen, iets wat Douglas altijd al een keer wilde proberen. Acteurs spelen dan voor een groot groen scherm en de achtergronden en effecten worden later digitaal toegevoegd. Douglas kwam er tijdens de opnames achter dat hij deze manier van acteren "erg lastig" vond.