De biografische film Michael heeft wereldwijd een nieuw record gevestigd. De film over het leven van Michael Jackson heeft meer dan 1 miljard dollar (ongeveer 875 miljoen euro) opgebracht en is daarmee de eerste biopic die deze mijlpaal bereikt. Dat meldt het Amerikaanse vakblad Variety.

In de Verenigde Staten zorgt de film, na een uiterst succesvol openingsweekend, tot nu toe voor een bioscoopopbrengst van 371,8 miljoen dollar en in het buitenland haalde de titel voorlopig 629,8 miljoen dollar binnen. Onlangs werd de film na het verbreken van het record van Oppenheimer al de succesvolste biografische film aller tijden.

Regisseur Antoine Fuqua laat in een verklaring aan Variety weten het publiek "enorm dankbaar" te zijn. "Het bereiken van deze buitengewone mijlpaal van 1 miljard dollar met Michael is een zeer ontroerend moment dat de onvermoeibare toewijding van onze fantastische producenten, cast, crew en partners viert", aldus Fuqua. Volgens de regisseur onderstreept het succes van de biopic de blijvende kracht van de bioscoop om mensen samen te brengen.

In Michael wordt de titelrol gespeeld door Jaafar Jackson, een neef van de overleden zanger. Ook Colman Domingo, Nia Long en Miles Teller maken deel uit van de cast. De film over Jacksons opkomst tot wereldster ging in april in première.