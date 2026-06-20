Michael Fassbender maakt zich zorgen om kunstmatige intelligentie

Hollywoodster Michael Fassbender maakt zich zorgen om de gevolgen van kunstmatige intelligentie (AI). In een interview met de BBC vertelde de Duits-Ierse acteur te denken dat de technologie in verkeerde handen verwoestende effecten kan hebben.

"De mensen die het ontwikkelen, kennen het volledige potentieel ervan nog niet eens", aldus de 49-jarige Fassbender. Volgens de acteur maakt dat het gebruik van AI "beangstigend."

Hij laat weten dat sinds de komst van AI de "aard van vertrouwen" is veranderd. "Mensen worden geconfronteerd met veel verhalen en theorieën, en het is moeilijk om onderscheid te maken tussen de verschillende zaken." Fassbender vertelde dat hij online meerdere keren slachtoffer is geworden van valse informatie.

Fassbender, bekend van films als Hunger en Shame, is binnenkort te zien in het tweede seizoen van The Agency. In de serie speelt hij Martian, een ervaren CIA-agent die verwikkeld raakt in een spel van intriges en spionage.