Mick Jagger wil met The Rolling Stones naar Glastonbury

Mick Jagger hoopt dat The Rolling Stones in 2027 opnieuw als headliner op Glastonbury staan. De 82-jarige zanger en frontman van de Stones zegt in een interview met NME dat hij ondanks eerdere kritiek op het podium graag nog eens op het Britse festival wil optreden.

"Wil ik het nog een keer doen? Ja", aldus Jagger. Hij noemde het podium eerder "lastig" omdat de band er minder bewegingsruimte had en het publiek ver weg stond.

Jagger verwacht bovendien dat The Rolling Stones volgend jaar weer concerten geven. Volgens de zanger komt er dit jaar geen tournee, omdat gitarist Keith Richards zich daar niet goed genoeg voor voelde. "Hopelijk komen er volgend jaar weer liveoptredens", zegt hij.

The Rolling Stones stonden tot nu toe één keer op Glastonbury. De band was in 2013 de hoofdact op de Pyramid Stage.