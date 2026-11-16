Miley Cyrus heeft haar overleden peettante Dolly Parton herdacht nadat de twee maandag samen werden genomineerd voor een Grammy Award. De 33-jarige Cyrus schrijft in een bericht op sociale media dat de nominatie "een prachtige manier" is om de countryzangeres te eren.

"Ik mis haar telefoontjes op belangrijke dagen als deze, maar ik voel haar aanwezigheid in elk moment", laat de zangeres weten op Instagram. Cyrus en Parton maken samen met Lainey Wilson, Queen Latifah en Reba McEntire kans op de prijs voor hun versie van het nummer Light of a Clear Blue Morning. De zangeressen zijn genomineerd in de categorie beste countryduo/groep uitvoering.

Cyrus, Parton, Wilson, Queen Latifah en McEntire brachten de cover uit in januari. De opbrengst van het nummer was bestemd voor onderzoek naar kinderkanker in het Monroe Carell Jr. Children's Hospital van Vanderbilt. "Een doel dat haar na aan het hart lag", aldus Cyrus.

Parton ontving maandag nog twee postume Grammy-nominaties. De zangeres overleed in augustus op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.