Miley Cyrus en haar verloofde Maxx Morando trouwen dit weekend in Palm Springs, Californië. Dat meldt entertainmentwebsite TMZ zaterdag op basis van ingewijden. Wanneer de ceremonie precies plaatsvindt, is niet bekend.

De 33-jarige zangeres en de 28-jarige muzikant werden vrijdagavond al gespot bij een diner voorafgaand aan de bruiloft. Ook Cyrus' moeder Tish en haar zus Noah waren daarbij aanwezig. Op foto's die op sociale media werden gedeeld, was onder meer een menukaart te zien met de initialen van het stel.

Cyrus en Morando zijn sinds 2021 samen. Hun verloving werd eind vorig jaar bekend. Voor de zangeres wordt het haar tweede huwelijk. Ze trouwde in 2018 met acteur Liam Hemsworth, maar het stel ging minder dan een jaar later uit elkaar.