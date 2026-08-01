Miljuschka worstelt met jarenlange beveiliging

Miljuschka Witzenhausen worstelt na jaren nog steeds met het feit dat ze altijd beveiligd moet worden. Zo kan ze nooit iets spontaan ondernemen, doet de presentatrice en dochter van Astrid Holleeder uit de doeken op Instagram.

"Geen spontaniteit in het leven eist z'n tol op vele vlakken. Ten eerste leggen mensen vaak de link niet tussen mij en mijn moeder, dus denken ze dat ik heel belangrijk doe en rondloop met beveiliging vanwege mijn bekendheid", schrijft Witzenhausen. "Alleen staan die twee dingen totaal los van elkaar. Ik ben niet snel gevoelig over wat mensen van me denken. Maar deze vind ik wel lastig en heel pijnlijk."

De 41-jarige Witzenhausen vindt het moeilijk dat ze nooit spontaan ergens heen kan en mist simpele dingen zoals even snel melk halen in de supermarkt. "Ook voor vrienden om je heen is het moeilijk. Alles is altijd gepland. Vaak moeten ze naar mij toe komen. De balans is automatisch verstoord. Ik ben heel wat mensen kwijtgeraakt inmiddels."

Witzenhausen wordt beveiligd omdat haar moeder tegen haar broer Willem Holleeder getuigde, die mede daardoor levenslang kreeg. "Maar het is wat het is", besluit ze. "We zien het maar als meer een jarenlange mindfulnesstraining."