Millie Bobby Brown deelt gezinsfoto ter ere van trouwdag

Millie Bobby Brown heeft ter ere van haar trouwdag een nieuwe gezinsfoto gedeeld. Op Instagram is de 22-jarige actrice samen met haar man Jake Bongiovi en hun dochter te zien.

"Twee jaar getrouwd. Wat heb je mijn leven veranderd, J", schrijft Brown bij de foto. "Ik hou ontzettend veel van je! Op naar nog vele jaren waarin we onze eigen weg blijven volgen."

Brown en Bongiovi, de zoon van zanger Jon Bon Jovi, trouwden in 2024. Vorig jaar maakten ze bekend dat ze een dochter hadden geadopteerd. Het stel houdt hun kind grotendeels buiten de publiciteit. Afgelopen vrijdag bevestigden Brown en Bongiovi de komst van hun tweede adoptiekindje, een jongetje.