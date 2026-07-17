Minder prijzen tijdens uitreiking Emmy Awards

Tijdens de uitreiking van de Emmy Awards worden dit jaar minder prijzen uitgereikt. Dat heeft de Television Academy vrijdag bekendgemaakt. De organisatie achter de prestigieuze televisieprijzen heeft besloten de uitreiking van vijf categorieën te verplaatsen naar de Creative Arts Emmy Awards, die op 5 en 6 september plaatsvinden.

Het gaat om de categorieën beste mannelijke bijrol in een miniserie of televisiefilm, beste vrouwelijke bijrol in een miniserie of televisiefilm, regie voor een miniserie of televisiefilm, scenario voor een miniserie of televisiefilm en scenario voor een variétéprogramma.

Volgens de Television Academy is het besluit genomen vanwege "de enorme hoeveelheid werk die elk jaar wordt erkend en de beperkte tijd die beschikbaar is binnen een uitzending van drie uur". "Deze weloverwogen verandering zorgt ervoor dat de NBC-ceremonie van dit jaar en toekomstige uitzendingen boeiend blijven en goed aansluiten bij het televisiepubliek", aldus de organisatie.

De 78e Emmy Awards worden op 14 september uitgereikt in Los Angeles. De ceremonie wordt dit jaar voor het eerst gepresenteerd door actrice Mariska Hargitay.