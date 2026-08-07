Minnie Driver heeft enkele dagen geleden een "heel ernstig auto-ongeluk" gehad, dat deelt de Britse actrice in een video op Instagram. Driver nam de video op vanuit haar bed met een nekbrace om en vertelt dat ze dankbaar is dat ze nog leeft.

De Good Will Hunting-actrice reed samen met haar vriend Ben op een landweg in Frankrijk toen hun auto werd aangereden door een ander voertuig dat niet stopte bij een kruispunt. "We zijn er op de een of andere manier levend uitgekomen", stelt Driver haar volgers gerust. Ze voegt daaraan toe dat het ongeluk "niet onze schuld" was en ze er alleen een verstuikte nek aan heeft overgehouden.

"De reden dat ik nog niet dood ben, eerlijk gezegd, is de auto waarin we reden", gaat ze verder. De actrice wil graag haar waardering uitspreken voor de specifieke auto waarin ze reden. "Ik ben Minnie Driver, heel flauw, maar ik moet de auto eren die ons heeft gered", grapt ze over haar achternaam. "Omdat we families hebben en mensen van ons houden en ik zo ontzettend dankbaar ben dat ik nog leef. Dus Kia, jullie maken geweldige auto's."

Bij de video schrijft Driver nog dat ze het ongeluk blijft herbeleven in haar hoofd en vaak moet huilen. Ook bedankt ze de bestuurder van een busje die was gestopt om haar en haar vriend te helpen voordat de ambulances arriveerden.