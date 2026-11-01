Het Nederlandse model Lara Stone heeft borstkanker. Op Instagram deelt ze dat ze een paar maanden geleden de diagnose kreeg en een behandeling ondergaat. "Het was natuurlijk een enorme schok", schrijft Stone. "Ik ben dankbaar dat we het vroeg hebben gevonden."

Het 42-jarige model roept mensen op om zichzelf te checken. "Ik deel niet veel over mijn persoonlijke leven online, maar als deze post zorgt dat maar een persoon de borsten checkt, of die afspraak maakt die die telkens uitstelt, is het de moeite waard om te delen."

Stone heeft voor onder meer Calvin Klein, Fendi, Chanel, Prada en Louis Vuitton gewerkt.