LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Model Lara Stone deelt borstkankerdiagnose

01 nov , 19:26Entertainment
anp011126114 1
Voeg toe als voorkeursbron op Google
Het Nederlandse model Lara Stone heeft borstkanker. Op Instagram deelt ze dat ze een paar maanden geleden de diagnose kreeg en een behandeling ondergaat. "Het was natuurlijk een enorme schok", schrijft Stone. "Ik ben dankbaar dat we het vroeg hebben gevonden."
Het 42-jarige model roept mensen op om zichzelf te checken. "Ik deel niet veel over mijn persoonlijke leven online, maar als deze post zorgt dat maar een persoon de borsten checkt, of die afspraak maakt die die telkens uitstelt, is het de moeite waard om te delen."
Stone heeft voor onder meer Calvin Klein, Fendi, Chanel, Prada en Louis Vuitton gewerkt.
loading

Loading