Modemerk Victoria Beckham boekt voor het eerst winst

Het mode- en cosmeticamerk van Victoria Beckham heeft voor het eerst sinds de oprichting winst geboekt. Het bedrijf van het voormalig lid van de populaire Britse meidengroep Spice Girls wist zich daarmee staande te houden in de lastige markt voor luxeartikelen.

De omzet van Victoria Beckham Holdings steeg in 2025 op jaarbasis met 15 procent tot 129,8 miljoen pond, ruim 151 miljoen euro. Voor het eerst sinds de oprichting in 2008 noteerde het bedrijf een operationele winst van 7,3 miljoen pond, dankzij strenge kostenbeheersing. Daarmee komt een einde aan jaren van rode cijfers.

Het bedrijf zag naar eigen zeggen een sterke vraag naar maatwerk, gelegenheidskleding en chique dagelijkse kleding. De ontwerpen van Victoria Beckham staan bekend om hun minimalisme en 'quiet luxury'-stijl, een categorie die de laatste tijd veerkrachtiger blijkt dan opvallender merken met grote logo's. Maar daarin neemt ook de concurrentie toe, bijvoorbeeld door een merk als The Row, opgericht door de actrices Mary-Kate en Ashley Olsen.