Het nieuwe programma A Beautiful Mess van en met Carice van Houten is vanaf 18 augustus op NPO 3 te zien. Dat heeft BNNVARA dinsdag gemeld. Elke week zal een nieuwe aflevering van de achtdelige serie worden uitgezonden. Het programma was vanaf dit voorjaar al op de streamingdienst NPO Start te zien.

In het programma daagt de actrice bekende Nederlanders uit om met alleen tweedehands kleding de beste stylist van het eerste seizoen te worden. Aan het programma deden bekende Nederlanders als Patty Brard, Lotte van Eijk, Juvat Westendorp en Lauren Verster mee. Het vaste jurylid in het programma is stylist Monique Waijenberg.

Van Houten is vanaf 13 augustus ook weer in de bioscopen te zien, als de film Minoes uit 2001 opnieuw wordt uitgebracht. De hoofdrol van kattenvrouwtje in de verfilming van het bekende boek van Annie M.G. Schmidt betekende een kwart eeuw geleden de doorbraak van Van Houten bij het Nederlandse publiek.