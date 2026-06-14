De acteurs uit de comedyserie Modern Family hebben nog altijd veel contact met elkaar via een groepschat. Dat vertelt Sofía Vergara in een interview met People.

"We gebruiken die chat veel. Het is heel leuk", zegt de actrice. Volgens Vergara zorgt medeacteur Ed O'Neill soms voor verwarring door pas dagen later op berichten te reageren. "Dan antwoordt hij vijf dagen later op iets en hebben we geen idee meer waar hij het over heeft."

Vergara zegt dat ze haar voormalige collega's mist. Vooral met O'Neill, die in de serie haar echtgenoot speelde, bracht ze veel tijd door. "Ik mis Ed zo erg", aldus de actrice.

Modern Family liep elf seizoenen en eindigde in 2020. Naast Vergara en O'Neill speelden onder anderen Julie Bowen, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet en Sarah Hyland in de serie.