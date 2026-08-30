Moeder Lil Nas X overleden, rapper deelt foto's

De Amerikaanse rapper Lil Nas X heeft zijn moeder verloren. Op Instagram deelt hij een reeks foto's van Tameka Hill en noemt hij haar "de stoerste ooit". "RIP", schrijft de rapper, die zegt "voor altijd" van haar te houden. "Deze gaat zeer doen."

Eerder deelde Lil Nas X dat zijn moeder verslavingsproblemen had. De twee zouden niet heel hecht zijn geweest. Het is niet duidelijk wat de doodsoorzaak is.

Lil Nas X is bekend van onder meer het countryrapnummer Old Town Road. Vorig jaar werd hij gearresteerd omdat hij een agent zou hebben aangevallen nadat hij naakt door Los Angeles was gelopen. Later maakte de rapper bekend dat hij de diagnose bipolaire stoornis heeft gekregen.