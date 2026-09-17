Moeder van oud-footballspeler stelde date met Taylor Swift voor

Als het aan de moeder van oud-footballspeler Colin Kaepernick had gelegen, had Taylor Swift een relatie gehad met haar zoon in plaats van met collega Travis Kelce. Dat schrijft de voormalige quarterback van de San Francisco 49ers volgens Amerikaanse media in zijn nieuwe boek The Perilous Fight.

Kaepernick, die jaren geleden bekend werd omdat hij uit protest tegen politiegeweld bij footballwedstrijden knielde tijdens het Amerikaanse volkslied, werd kort na zijn geboorte geadopteerd door zijn witte ouders Rick en Teresa. Hij schrijft in zijn memoires dat hij als zwarte man worstelde met de relatie met zijn witte ouders. "Ik was teleurgesteld dat mijn moeder niet inzag wie ik echt was. Jaren later, toen ik in de NFL speelde, zei ze dat ik moest vragen of Taylor Swift met me uit wilde gaan (lang voordat Travis Kelce dat deed), omdat we samen perfect zouden zijn geweest. Ik wil Taylor niet beledigen, maar ze was niet mijn type."

Swift begon enkele jaren geleden met daten met tight end Travis Kelce van de Kansas City Chiefs. Afgelopen zomer trouwde het stel tijdens een besloten ceremonie in New York, waarvoor veel bekende sterren werden uitgenodigd.