Donna Kelce, de moeder van Travis Kelce, heeft de bruiloft van haar zoon en zangeres Taylor Swift omschreven als "magisch". De moeder van de bruidegom deed die uitspraak in een video op sociale media van warenhuisketen Macy's.

De moeder van Kelce werd in de video gevraagd naar de bruiloft, die afgelopen weekend plaatsvond. "Ik kan er echt niet heel veel over zeggen, maar het was magisch", reageerde ze.

Bij het sterrenhuwelijk waren naar verluidt duizend gasten aanwezig in New York, onder wie veel beroemdheden uit de muziek-, sport- en filmwereld. Komiek Adam Sandler leidde de bruiloft.

De afgelopen dagen deelden verschillende beroemdheden op sociale media berichten waaruit valt op te maken dat zij bij de bruiloft aanwezig waren. Zo feliciteerde onder anderen Jessica Alba 'T&T' (Taylor en Travis). "Wat een prachtige avond om jullie te vieren", schreef zij op Instagram.