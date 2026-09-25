'Moegestreden' Martin Gaus mist televisie niet

Martin Gaus is zich er goed van bewust dat hij niet het eeuwige leven heeft. In een interview met De Telegraaf zegt de voormalige televisiemaker dat hij "op het randje van de dood" zit.

De 82-jarige Gaus, bekend door dierenprogramma's op televisie, omschrijft zichzelf in het gesprek als "moegestreden". "Ik klaag niet, maar constateer en heb de balans opgemaakt van een fantastisch leven dat voluit geleefd is en nu langzaam in rustiger vaarwater terechtkomt."

Gaus zegt in het interview ook dat hij de televisiewereld niet mist. "Televisie is een schijnwereld. Een constante strijd, een poppenkast. Ik ben met mijn tips over de opvoeding van honden vervangen door influencers. Maar ik ben trots op wat ik heb gedaan: dertig jaar honden trainen en programma's maken."

De voormalige televisiemaker kampt al jaren met gezondheidsproblemen en heeft onder meer parkinson. Hij zegt dat hij overdag "niet veel" meer doet. "Ik lees veel, ga naar de bioscoop en naar voorstellingen. Het is accepteren. Ik heb ook aangegeven: niet reanimeren. Het is mooi geweest", aldus Gaus.