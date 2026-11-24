Mona Mina Leon heeft goed gefeest na de uitreiking van de International Emmy's. De 32-jarige Vlaamse heeft maandagavond als eerste Belgische actrice daar de prijs voor beste actrice in ontvangst genomen voor haar rol in de Streamz-serie Holy Sh!t. "Ik heb tot diep in de nacht zitten feesten, dus het was heel leuk", liet ze dinsdagavond weten aan het Vlaamse VTM Nieuws.

"Ik voelde dat er veel belangstelling was, dat mensen enthousiast waren", vertelt ze over haar indrukken voor de uitreiking. "Maar aan de andere kant denk je dan: misschien is dat gewoon de Amerikaanse manier van zijn? Dat is dubbel. En ook: je wil ergens wel winnen, maar ergens wil je ook echt die speech niet geven", lacht ze. In haar speech bedankte de actrice als eerste de organisatie en jury. "Aan iedereen met een hart dat te groot voelt voor deze wereld: ik hou van jullie. Jullie zijn geweldig. Bedankt dat jullie bestaan", vervolgde ze.

Bij VTM Nieuws vertelde Leon dat ze deze woorden koos "omdat ik het gevoel heb dat mensen die erg gevoelig of empathisch zijn, het echt heel moeilijk hebben in deze wereld. Maar ik vind empathie eigenlijk het coolste wat er is. Ik snap niet dat het vaak omgekeerd is in de wereld: dat je het wel haalt als je een rotkarakter hebt. Psychopaten en narcisten kunnen president worden, en dat is redelijk crazy."

Leon speelde in Holy Sh!t Yasmine, een jonge vrouw met het syndroom van Gilles de la Tourette die lerares wil worden.