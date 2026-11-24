Mona Mina Leon heeft maandagavond in New York als eerste Belgische actrice een International Emmy gewonnen. De 32-jarige Vlaamse kreeg de prijs voor beste actrice voor haar rol in de Streamz-serie Holy Sh!t. Daarin speelt ze Yasmine, een jonge vrouw met het syndroom van Gilles de la Tourette die lerares wil worden.

Ook de Vlaamse reeks De Klas van 2000 viel in de prijzen. Die won de Emmy voor beste korte serie.

De Nederlandse jeugdserie De Achterblijvers greep naast de prijs in de categorie Kids: Live-Action. Die ging naar de Britse productie Dexter Procter: The 10-Year-Old Doctor.

De Franse Apple TV-serie Carême won de prijs voor beste dramaserie en de Argentijnse Netflix-serie División Palermo werd bekroond als beste comedy. De Brit Bobby Schofield won de prijs voor beste acteur voor zijn rol in Unforgivable.