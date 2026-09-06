Actrice Monic Hendrickx is zondagmiddag een van de ruim drieduizend mensen die 2 kilometer door de Amsterdamse grachten gaan zwemmen om geld in te zamelen voor ALS. De Penoza-ster hoopt tegen 14.00 uur te starten en verwacht dat ze binnen anderhalf uur de afstand heeft geslecht.

Tijdens de Amsterdam City Swim wordt geld ingezameld voor de strijd tegen de ziekte ALS. Hendrickx, die samen met twee goede vriendinnen zwemt, wil met haar deelname haar tante Marie-José steunen die ALS heeft.

"In het zwembad lukt het mij wel om tachtig baantjes te slechten", zegt Hendrickx tegen het ANP. "Maar in de grachten is het toch anders. Het is ook heel druk, je ziet de bodem niet. Maar ik denk gewoon aan wat Dory zong in Finding Nemo: just keep swimming."

Hendrickx vraagt vrienden en familie om haar en 'Team Marie-José' te sponsoren via de website van Amsterdam City Swim. De presentatie van de Amsterdam City Swim is in handen van Ruben Nicolai.