Monica Geuze en Valerio Zeno presenteren het nieuwe seizoen van Boxing Stars. In een video op het Instagram-kanaal van Videoland maakt Geuze het nieuws bekend dat het duo op 31 oktober het boksevenement live aan elkaar zal praten.

Boxing Stars keert na acht jaar terug op de televisie met drie zaterdagavonden waarop bekende Nederlanders het tegen elkaar opnemen. In het nieuwe seizoen zijn onder meer Donny Roelvink, Sylvia Geersen en Nesim El Ahmadi verdeeld in drie poules. De andere deelnemers worden op een later moment gedeeld.

Vorig jaar presenteerde Geuze samen met Kaj Gorgels Boxing Influencers. Voorgaande edities van Boxing Stars werden gepresenteerd door Olcay Gulsen en Ruben Nicolai. Het programma was voor het laatst te zien in 2018.