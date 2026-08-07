Morgan Freeman is niet te kieskeurig als het gaat om het uitzoeken van filmprojecten. Zelfs als een scenario niet zo heel goed is, kan de acteur toch toezeggen. "Als ze maar genoeg betalen", zegt hij in een interview met The New York Times.

"Als iemand je een rol aanbiedt, is het natuurlijk erg fijn als ze je ook een spannend scenario voorschrijven, maar in de praktijk spelen er twee of drie dingen mee", vertelde Freeman. "Als ze genoeg betalen, dan zie je de schoonheidsfoutjes in het scenario wel door de vingers."

Volgens de inmiddels 89-jarige Freeman kan hij overigens wel vaak zijn mening geven als scripts "niet helemaal lekker lopen". "Over het algemeen wordt het dan wel opgelost", voegde hij eraan toe.